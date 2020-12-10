Яков Кедми, израильский государственный деятель и дипломат, экс-руководитель спецслужбы “Натив” в эксклюзивном интервью телеканалу НТВ Молдова прокомментировал наличие у избранного президента Молдовы двойного гражданства.

«Чтобы президентом страны мог быть гражданин другого государства, таких стран в мире не бывает, я не слышал. Когда колония – это другое дело, но даже в странах британского содружества наций ни у одного руководителя этих государств, ни в Канаде, ни в Австралии, нет британского гражданства. Может, у некоторых было, но если они хотят управлять государством, они перестали быт гражданами другой страны», – сказал израильский политик.

Кедми уточнил: «Вы достигли удивительного достижения по сравнению со всеми странами мира. Тут вы можете с гордостью сказать: а мы впереди планеты всей!».