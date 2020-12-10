Пятница, 11 декабря 2020, 06:54

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Как Молдова вновь оказалась впереди планеты всей

Как Молдова вновь оказалась впереди планеты всей
10 декабря
21:51 2020
Версия для печати

Яков Кедми, израильский государственный деятель и дипломат, экс-руководитель спецслужбы “Натив” в эксклюзивном интервью телеканалу НТВ Молдова прокомментировал наличие у избранного президента Молдовы двойного гражданства.

«Чтобы президентом страны мог быть гражданин другого государства, таких стран в мире не бывает, я не слышал. Когда колония – это другое дело, но даже в странах британского содружества наций ни у одного руководителя этих государств, ни в Канаде, ни в Австралии, нет британского гражданства. Может, у некоторых было, но если они хотят управлять государством, они перестали быт гражданами другой страны», – сказал израильский политик.

Кедми уточнил: «Вы достигли удивительного достижения по сравнению со всеми странами мира. Тут вы можете с гордостью сказать: а мы впереди планеты всей!».

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,22–0,40%
EUR20,93–0,29%
GBP22,91–0,37%
UAH0,61–0,40%
RON4,30–0,28%
RUB0,24–0,31%

Курсы валют в MDL на 11.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд