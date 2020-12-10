Четверг, 10 декабря 2020, 22:34

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 декабря 122685 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 декабря 122685 зараженных
10 декабря
17:51 2020
Версия для печати

К вечеру 10 декабря в Молдове зарегистрированы 1715 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 3682, из них первичных – 3350, а повторных 332.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 122685 человек.

Из 1715 новых случаев на сегодняшний день 89 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 23, медсестры – 53, вспомогательный персонал – 13.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,22–0,68%
EUR20,87–0,34%
GBP22,92–1,11%
UAH0,61–0,69%
RON4,29–0,38%
RUB0,24+0,01%

Курсы валют в MDL на 10.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд