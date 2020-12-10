К вечеру 10 декабря в Молдове зарегистрированы 1715 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 3682, из них первичных – 3350, а повторных 332.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 122685 человек.

Из 1715 новых случаев на сегодняшний день 89 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 23, медсестры – 53, вспомогательный персонал – 13.