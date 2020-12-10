На сегодняшний день в стране 105238 человек прошли лечение и 2500 умерли от инфекции COVID-19. На 10 декабря в Молдове подтверждены 122685 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 8645 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 31255 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3845 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 286 в крайне тяжелом состоянии (60 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).