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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 декабря 105238 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 декабря 105238 излечившихся
10 декабря
17:51 2020
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На сегодняшний день в стране 105238 человек прошли лечение и 2500 умерли от инфекции COVID-19. На 10 декабря в Молдове подтверждены 122685 случаев заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 8645 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 31255 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3845 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 286 в крайне тяжелом состоянии (60 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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