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Газета "Кишиневские новости"

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Байдена младшего подозревают в финансовых махинациях

Байдена младшего подозревают в финансовых махинациях
10 декабря
17:17 2020
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Прокуратура американского штата Делавэр проводит расследование, проверяя налоговые платежи Хантера Байдена, сына нового президента США, сообщает Би-Би-Си.

Отпрыск главы Белого Дома заявил, что у него с финансами все в порядке, ему помогают квалифицированные налоговые консультанты. Представители Байдена-старшего заявили, что тот гордится сыном, «который преодолел непростые испытания, чтобы стать еще сильнее». В прокуратуре интересуются деталями того, как Хантер и его партнеры ведут бизнес в Китае. Также сын президента входил в совет директоров украинской экономической компании «Бурисма», где получал деньги за то, что лоббировал ее интересы в Вашингтоне. И этот факт интересен прокуратуре. Недавно в прессе появилась информация о том, что в ноутбуке, принадлежавшем Хантеру, позже попавшем в руки репортеров, найдена компрометирующая его и отца информация.

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