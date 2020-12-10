Прокуратура американского штата Делавэр проводит расследование, проверяя налоговые платежи Хантера Байдена, сына нового президента США, сообщает Би-Би-Си.

Отпрыск главы Белого Дома заявил, что у него с финансами все в порядке, ему помогают квалифицированные налоговые консультанты. Представители Байдена-старшего заявили, что тот гордится сыном, «который преодолел непростые испытания, чтобы стать еще сильнее». В прокуратуре интересуются деталями того, как Хантер и его партнеры ведут бизнес в Китае. Также сын президента входил в совет директоров украинской экономической компании «Бурисма», где получал деньги за то, что лоббировал ее интересы в Вашингтоне. И этот факт интересен прокуратуре. Недавно в прессе появилась информация о том, что в ноутбуке, принадлежавшем Хантеру, позже попавшем в руки репортеров, найдена компрометирующая его и отца информация.