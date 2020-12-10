Председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ) Павел Филип в эфире телеканала Jurnal TV, заявил, что, по его сведениям, кабинет министров уйдет в отставку после 24 декабря, когда пройдет инаугурация президента Майи Санду.

При этом политик дежурно заверил, что его политформирование всегда готово к бою. «Я одобряю проведение досрочных выборов. Граждане не могут уважать этот парламент, учитывая то, что у нас происходит. Некоторым депутатам удалось пройти через три политические партии. Я верю, сейчас мы войдем в парламент», – оптимистично рассказывал Филип. Любопытно, что в тот же день районная организация Демпартии в Дрокии вышла из формирования в полном составе. Покинувшие партию не согласны со стратегией и тактикой руководства ДПМ.