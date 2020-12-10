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Газета "Кишиневские новости"

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Лидер Демпартии Павел Филип «тонет» с улыбкой на устах

10 декабря
17:16 2020
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Председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ) Павел Филип в эфире телеканала Jurnal TV, заявил, что, по его сведениям, кабинет министров уйдет в отставку после 24 декабря, когда пройдет инаугурация президента Майи Санду.

При этом политик дежурно заверил, что его политформирование всегда готово к бою. «Я одобряю проведение досрочных выборов. Граждане не могут уважать этот парламент, учитывая то, что у нас происходит. Некоторым депутатам удалось пройти через три политические партии. Я верю, сейчас мы войдем в парламент», – оптимистично рассказывал Филип. Любопытно, что в тот же день районная организация Демпартии в Дрокии вышла из формирования в полном составе. Покинувшие партию не согласны со стратегией и тактикой руководства ДПМ.

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