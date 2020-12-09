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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 9 декабря 103973 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 9 декабря 103973 излечившихся
09 декабря
18:51 2020
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На сегодняшний день в стране 103973 человека прошли лечение и 2481 умер от инфекции COVID-19. На 9 декабря в Молдове подтверждены 120970 случаев заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 8455 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 31035 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3818 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 265 в крайне тяжелом состоянии (61 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).

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