В течение прошедшего дня, 9 декабря, зарегистрирован еще 21 смертельный случай от инфекции COVID-19.

Это 44-летний мужчина из Кишинева, 59-летний мужчина из Кишинева, 59-летняя женщина из Кишинева, 83-летняя женщина из Кишинева, 55-летний мужчина из Дондюшанского района, 60-летний мужчина из Окницкого района, 69-летняя женщина из Бельцкого муниципия, 73-летняя женщина из района Чимишлия, 82-летний мужчина из Рышканского района, 71-летний мужчина из Дондюшанского района, 82-летняя женщина из Кишинева, 81-летний мужчина из Кишинева, 50-летняя женщина из Кишинева, 65-летняя женщина из Фалештского района, 53-летний мужчина из Каларашского района, 70-летняя женщина из Сынжерейского района, 69-летний мужчина из района Теленешть, 56-летний мужчина из района Дрокия, 68-летняя женщина из района Хынчешть, 73-летний мужчина из Резинского района, 68-летняя врач из Кагула. На вечер 9 декабря 103973 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2481 человек умер от инфекции.