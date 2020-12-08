В Таганроге в научно-техническом комплексе имени Бериева с Ил-80, прозванного «самолетом Судного дня», неизвестные украли часть радиоэлектронного оборудования, сообщает «Военное обозрение».

С борта Ил-80, в случае военного конфликта, должно вестись управление войсками. Когда самолет принимали, все приборы находились на месте, основной люк и три запасных были опечатаны. Несмотря на это, оборудование похитили. Обнаружены отпечатки пальцев и ног злоумышленников. У экспертов две версии происшедшего. Первая. Похитители обычные охотники за ценными и редкими металлами. Вторая – оборудование украли шпионы. Последствия в таком случае могут быть самыми серьезными, поскольку Ил-80 используется в качестве воздушного командного пункта. В любом случае, предстоит оценить и то, как несут службу ответственные за охрану секретных объектов.