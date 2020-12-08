Вторник, 8 декабря 2020, 20:21

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В России разукомплектовали «самолет Судного дня»

08 декабря
16:01 2020
Версия для печати

В Таганроге в научно-техническом комплексе имени Бериева с Ил-80, прозванного «самолетом Судного дня», неизвестные украли часть радиоэлектронного оборудования, сообщает «Военное обозрение».

С борта Ил-80, в случае военного конфликта, должно вестись управление войсками. Когда самолет принимали, все приборы находились на месте, основной люк и три запасных были опечатаны. Несмотря на это, оборудование похитили. Обнаружены отпечатки пальцев и ног злоумышленников. У экспертов две версии происшедшего. Первая. Похитители обычные охотники за ценными и редкими металлами. Вторая – оборудование украли шпионы. Последствия в таком случае могут быть самыми серьезными, поскольку Ил-80 используется в качестве воздушного командного пункта. В любом случае, предстоит оценить и то, как несут службу ответственные за охрану секретных объектов.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,31+0,25%
EUR20,97+0,28%
GBP23,12+0,28%
UAH0,62+0,71%
RON4,30+0,26%
RUB0,24+0,88%

Курсы валют в MDL на 08.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд