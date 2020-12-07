В понедельник президент Молдовы Игорь Додон принял участие в еженедельном совещании с председателем парламента Зинаидой Гречаный и премьер-министром Ионом Кику.

На встрече обсуждались четыре законопроекта бюджетно-налоговой сферы, которые призваны обеспечить нормальное функционирование социально-экономической системы страны в 2021 году.

Напомним, что на прошлой неделе пакет этих законов был принят парламентом в первом чтении, и сейчас правительство ожидает рассмотрения поправок, чтобы затем вынести проекты на второе чтение.

На совещании отмечалось, что сразу после второго тура президентских выборов 15 ноября страна фактически вошла в следующую кампанию – по подготовке к досрочным парламентским выборам. В связи с этим Игорь Додон призвал все политические силы Республики Молдова проявить максимальную ответственность и не забывать о важности сохранения социально-экономической стабильности страны.