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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон призвал политиков к максимальной ответственности

Игорь Додон призвал политиков к максимальной ответственности
07 декабря
21:36 2020
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В понедельник президент Молдовы Игорь Додон принял участие в еженедельном совещании с председателем парламента Зинаидой Гречаный и премьер-министром Ионом Кику.

На встрече обсуждались четыре законопроекта бюджетно-налоговой сферы, которые призваны обеспечить нормальное функционирование социально-экономической системы страны в 2021 году.

Напомним, что на прошлой неделе пакет этих законов был принят парламентом в первом чтении, и сейчас правительство ожидает рассмотрения поправок, чтобы затем вынести проекты на второе чтение.

На совещании отмечалось, что сразу после второго тура президентских выборов 15 ноября страна фактически вошла в следующую кампанию – по подготовке к досрочным парламентским выборам. В связи с этим Игорь Додон призвал все политические силы Республики Молдова проявить максимальную ответственность и не забывать о важности сохранения социально-экономической стабильности страны.

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