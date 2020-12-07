На сегодняшний день в стране 101938 человек прошли лечение и 2438 умерли от инфекции COVID-19. На 7 декабря в Молдове подтверждены 117495 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 8119 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 30222 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3870 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 281 в крайне тяжелом состоянии (54 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).