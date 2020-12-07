В течение прошедшего дня, 7 декабря, зарегистрированы еще 19 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 70-летняя женщина из Кантемирского района, 58-летний мужчина из Кишинева, 65-летний мужчина из Кишинева, 57-летний мужчина из Кишинева, 64-летняя женщина из Криулянского района, 78-летняя женщина из Глодянского района, 63-летняя женщина из Глодянского района, 48-летний мужчина из Сорокского района, 78-летняя женщина из Оргеевского района, 60-летний мужчина из Страшенского района, 78-летний мужчина из Криулянского района, 92-летняя женщина из Бричанского района, 79-летний мужчина из Бричанского района, 71-летняя женщина из Новоаненского района, 68-летний мужчина из Страшен, 77-летний мужчина из района Дрокия, 61-летняя женщина из района Дрокия, 62-летний мужчина из Страшен, 59-летний мужчина из Теленештского района. На вечер 7 декабря 101938 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2438 человек умерли от инфекции.