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Газета "Кишиневские новости"

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Граждане Молдовы второй день выбирают депутатов парламента Румынии

07 декабря
18:31 2020
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В Республике Молдова в выборах депутатов двухпалатного парламента Румынии приняли участие 37 600 человек, об этом написал в социальных сетях посол соседней страны Даниэль Ионицэ.

Всего в РМ было открыто 30 избирательных участков. «”Чемпионом” стал участок № 1 в Кишиневе, в его консульском отделе проголосовал 3031 человек. Я от всего сердца благодарю всех моих коллег, председателей участков, жителей, операторов, простых членов избирательных участков за демократическое и ответственное голосование в условиях пандемии», – написал Ионицэ. На румынских парламентских выборах в 2016 году, в Республике Молдова было открыто 35 участков, на них проголосовали 30 645 человек. В понедельник румыны, проживающие за рубежом, продолжают голосовать. По предварительным данным, на парламентских выборах побеждает Социал-демократическая партия.

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