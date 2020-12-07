В Республике Молдова в выборах депутатов двухпалатного парламента Румынии приняли участие 37 600 человек, об этом написал в социальных сетях посол соседней страны Даниэль Ионицэ.

Всего в РМ было открыто 30 избирательных участков. «”Чемпионом” стал участок № 1 в Кишиневе, в его консульском отделе проголосовал 3031 человек. Я от всего сердца благодарю всех моих коллег, председателей участков, жителей, операторов, простых членов избирательных участков за демократическое и ответственное голосование в условиях пандемии», – написал Ионицэ. На румынских парламентских выборах в 2016 году, в Республике Молдова было открыто 35 участков, на них проголосовали 30 645 человек. В понедельник румыны, проживающие за рубежом, продолжают голосовать. По предварительным данным, на парламентских выборах побеждает Социал-демократическая партия.