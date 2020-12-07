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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове министр внутренних дел остается на своем посту

07 декабря
18:31 2020
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В понедельник, предполагалось, что состоится пленарное заседание парламента, на нем народные избранники намеревались заслушать главу МВД Павла Войку.

Ранее депутат законодательного органа, член фракции Партии «Платформа “Достоинство и правда”» Дину Плынгэу внес предложение о том, чтобы вынести министру внутренних дел вотум недоверия. Основная претензия к чиновнику выражалась в том, как поступили полицейские 1 ноября на избирательном участке в селе Варница. Тогда во время первого тура президентских выборов в населенный пункт приехали представители правых партий. Они пытались помешать голосовать избирателям, проживающим в Приднестровье. Полицейские эти противозаконные действия корректно пресекли, что далеко не всем понравилось в Кишиневе. Представители Партии социалистов и Платформы «За Молдову» не пришли на заседание парламента в понедельник, а потому не было кворума. Депутатам пришлось разойтись, не выслушав Павла Войку.

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