Бывший премьер Румынии, глава партии Pro România Виктор Понта объявил, что уходит из большой политики, сообщает digi24.ro

Такое решение экс-премьер-министр принял после того, как ознакомился с предварительными итогами парламентских выборов. Его партия не смогла преодолеть пятипроцентный порог, чтобы попасть в Сенат или Палату депутатов. «Я искренне благодарю всех, кто был со мной в этом проекте. Настало время семьи, настоящих друзей, новых проектов и новых задач», – заявил Понта. Не смогли стать депутатами от партии Pro România и два наших соотечественника: бывший премьер-министр Юрий Лянкэ и поэт Ион Хадыркэ. Ранее экс-премьер пытался стать депутатом Европарламента от Румынии. Тоже не вышло. А в Кишинев ему, видимо, так не хочется возвращаться. Там прокуратура расследует обстоятельства исчезновения из трех банков миллиарда евро. Именно в то время Лянкэ занимал должность премьер-министра.