Понедельник, 7 декабря 2020, 22:59

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Президент Туркменистана посвятил очередную книгу нейтралитету

07 декабря
18:26 2020
Версия для печати

Помимо того, что Гурбангулы Бердымухамедов управляет страной, он почти безостановочно пишет книги, последняя – «Туркменистан – родина нейтралитета», сообщает агентство «Хроники Туркменистана».

О том, что из-под его пера вышло новое произведение, президент сообщил на заседании кабинета министров. «Глава государства пояснил, что он как автор поставил перед собой цель показать роль нейтрально-правового статуса государства в решении сложнейших вопросов современности. Это произведение призвано раскрыть читателю непреходящее значение идей, объединяющих народы во имя светлого будущего человечества», – сообщает агентство. К празднованию 25-летия нейтралитета, 12 декабря, будет проведена презентация книги. Она стала 55-й в списке произведений, написанных Бердымухамедовым.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,27–0,05%
EUR20,93–0,01%
GBP23,04–0,58%
UAH0,61+0,30%
RON4,30–0,19%
RUB0,23+0,56%

Курсы валют в MDL на 07.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд