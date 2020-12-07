Помимо того, что Гурбангулы Бердымухамедов управляет страной, он почти безостановочно пишет книги, последняя – «Туркменистан – родина нейтралитета», сообщает агентство «Хроники Туркменистана».

О том, что из-под его пера вышло новое произведение, президент сообщил на заседании кабинета министров. «Глава государства пояснил, что он как автор поставил перед собой цель показать роль нейтрально-правового статуса государства в решении сложнейших вопросов современности. Это произведение призвано раскрыть читателю непреходящее значение идей, объединяющих народы во имя светлого будущего человечества», – сообщает агентство. К празднованию 25-летия нейтралитета, 12 декабря, будет проведена презентация книги. Она стала 55-й в списке произведений, написанных Бердымухамедовым.