На левом берегу Днестра утверждено «Положение о предоставлении комнат повышенной комфортности для длительных свиданий в учреждениях уголовно-исполнительной системы ПМР», сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Услуга платная, деньги можно внести как наличными, так и безналичными. Одно койко-место на сутки стоит 29 рублей. Вырученные средства будут использованы для нужд учреждений, где исполняются наказания, в первую очередь они пойдут на улучшение условий содержания заключенных. Всего в системе Минюста региона три колонии, тюрьма, СИЗО и Воспитательное учреждение. В них содержится около трех тысяч человек.