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Газета "Кишиневские новости"

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Приднестровские зэки за свидания будут платить

07 декабря
18:26 2020
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На левом берегу Днестра утверждено «Положение о предоставлении комнат повышенной комфортности для длительных свиданий в учреждениях уголовно-исполнительной системы ПМР», сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Услуга платная, деньги можно внести как наличными, так и безналичными. Одно койко-место на сутки стоит 29 рублей. Вырученные средства будут использованы для нужд учреждений, где исполняются наказания, в первую очередь они пойдут на улучшение условий содержания заключенных. Всего в системе Минюста региона три колонии, тюрьма, СИЗО и Воспитательное учреждение. В них содержится около трех тысяч человек.

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