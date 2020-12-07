Национальный конгресс Аргентины ввел специальный налог на миллионеров, полученные в бюджет дополнительные средства пойдут на борьбу с Covid-19, сообщает Reuters.

Расплачиваться придется 12 тысячам самых богатых людей страны. Предполагается собрать 3,7 миллиарда долларов. Толстосумов обязали платить прогрессивную ставку до 3,5% на богатство, находящееся в Аргентине, и 5,25% за имущество за кордоном. Также все граждане, обладающие активами, превышающими 200 миллионов песо, а это около 2,45 миллиона долларов, должны заплатить разовый взнос.