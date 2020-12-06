Это давно известный мелатонин

Группа ученых из Канады и Аргентины пришла к выводу, что гормон сна мелатонин способен облегчить течение заболевания коронавирусом.

Исследователи установили, что мелатонин способен препятствовать образованию белка, который отвечает за деятельность фермента, служащего своеобразным проводником вирусов в организме. Более того, ученые пришли к выводу, что мелатонину под силу уменьшить количество клеток, провоцирующих тяжелую форму коронавируса. И если гормона вырабатывается мало, как происходит у пожилых людей, течение заболевания осложняется.

К счастью, действие мелатонина в виде лекарственных препаратов хорошо изучено, он доступен и безопасен, поэтому его можно с успехом использовать для предупреждения перехода болезни в более тяжелую форму, пишет «Вечерняя Москва».