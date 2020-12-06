Группа исследователей из нескольких американских университетов разработала экспресс-тесты на коронавирус, для которых необходимо иметь всего лишь смартфон. Это принципиально новая технология, она значительно проще, чем лабораторный метод ПЦР и не требует наличия сложного диагностического оборудования.

Результаты могут быть получены максимум через полчаса, а не в течение суток, как при проведении теста традиционным способом. К смартфону подключается специальное устройство, куда помещается особым образом обработанный мазок, взятый у пациента. Если в образце присутствует вирус, образец начинает светиться, и это отражается на экране смартфона.

Очень важно, что система не просто выявляет наличие вируса, но и определяет его концентрацию в организме. При этом во время испытаний выяснилось, что, если концентрация высокая, то результат бывает готов уже через пять минут. Устройство легко адаптировать к разным моделям мобильных телефонов, следовательно, такая тест-система может быть доступна всем.

Ученые уверены, что их разработка найдет применение в случаях, когда нужно проводить массовое тестирование и нет возможности долго ждать результата, а также там, где возможности лабораторий невелики, сообщает «Medical Xpress».