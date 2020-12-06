Феномен замедления сердечного ритма по ночам врачам известен давно. Причиной этого явления почти сто лет считали влияние блуждающего нерва. Однако недавно международная команда ученых из Великобритании, Италии, Нидерландов, Норвегии и франции в результате исследования выяснила, что в сердце расположены собственные биологические часы. Это так называемый синусовый узел, который по-разному реагирует на дневное и ночное время. А сердечные ритмы зависят как раз от этого узла.

Брадикардия (замедление сердечного ритма) – очень опасное явление, которое может привести даже к смерти. Ученые считают, что их открытие поможет лучше понять, что именно влияет на частоту сердечного ритма, и даст врачам возможность подбирать адекватное лечение брадикардии, сообщает technology.org.