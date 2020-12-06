Ученые выяснили, почему по ночам сердце бьется медленнее
Феномен замедления сердечного ритма по ночам врачам известен давно. Причиной этого явления почти сто лет считали влияние блуждающего нерва. Однако недавно международная команда ученых из Великобритании, Италии, Нидерландов, Норвегии и франции в результате исследования выяснила, что в сердце расположены собственные биологические часы. Это так называемый синусовый узел, который по-разному реагирует на дневное и ночное время. А сердечные ритмы зависят как раз от этого узла.
Брадикардия (замедление сердечного ритма) – очень опасное явление, которое может привести даже к смерти. Ученые считают, что их открытие поможет лучше понять, что именно влияет на частоту сердечного ритма, и даст врачам возможность подбирать адекватное лечение брадикардии, сообщает technology.org.