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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Создана «умная» повязка, контролирующая заживление ран

06 декабря
21:06 2020
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Снимать повязку без лишней надобности не требуется

Почти каждый, кому доводилось получить ожог, пораниться, перенести полостную операцию, сталкивался с тем, что заживление – процесс долгий, требующий большого количества перевязок, которые чаще всего болезненны. Но иначе врач не может контролировать, как идет заживление.

Исследователи из Техасского университета совместно с коллегами из Сколковского института науки и технологий разработали «умную» повязку, в которую встроен особый сенсор, реагирующий на вещества, выделяемые раной. Такая повязка позволяет оценить состояние раневой поверхности и степень заживления, снимать ее всякий раз не требуется. Датчик показывает, присутствует ли в ране инфекция, и каков уровень активности иммунитета.

Пока испытания были проведены в лабораторных условиях, но ученые рассчитывают в ближайшее время начать испытания своей разработки в клинике, сообщает technology.org.

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