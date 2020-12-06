Снимать повязку без лишней надобности не требуется

Почти каждый, кому доводилось получить ожог, пораниться, перенести полостную операцию, сталкивался с тем, что заживление – процесс долгий, требующий большого количества перевязок, которые чаще всего болезненны. Но иначе врач не может контролировать, как идет заживление.

Исследователи из Техасского университета совместно с коллегами из Сколковского института науки и технологий разработали «умную» повязку, в которую встроен особый сенсор, реагирующий на вещества, выделяемые раной. Такая повязка позволяет оценить состояние раневой поверхности и степень заживления, снимать ее всякий раз не требуется. Датчик показывает, присутствует ли в ране инфекция, и каков уровень активности иммунитета.

Пока испытания были проведены в лабораторных условиях, но ученые рассчитывают в ближайшее время начать испытания своей разработки в клинике, сообщает technology.org.