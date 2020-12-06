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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 декабря 101244 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 декабря 101244 излечившихся
06 декабря
20:01 2020
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На сегодняшний день в стране 101244 человека прошли лечение и 2419 умерли от инфекции COVID-19. На 6 декабря в Молдове подтверждены 116365 случаев заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 8114 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 30306 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3780 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 281 в крайне тяжелом состоянии (52 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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