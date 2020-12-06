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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 декабря 2419 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 декабря 2419 смертельных случаев
06 декабря
19:46 2020
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В течение прошедшего дня, 6 декабря, зарегистрированы еще 16 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 70-летняя женщина из Кишинева, 63-летняя женщина из Кишинева, 70-летний мужчина из Кишинева, 49-летний мужчина из района Ниспорень, 69-летняя женщина из Оргеевского района, 51-летняя женщина из Глодянского района, 56-летняя женщина из Новоаненского района, 41-летний мужчина из Кишинева, 60-летняя женщина из Бельцкого муниципия, 71-летняя женщина из Приднестровья, 70-летняя женщина из Приднестровья, 61-летняя женщина из Новоаненского района, 40-летний мужчина из муниципия Кагул, 69-летний мужчина из Кишинева, 58-летний мужчина из Кишинева, 55-летний мужчина из района Дрокия. На вечер 6 декабря 101244 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2419 человек умерли от инфекции.

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