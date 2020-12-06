И у всех разные требования

Организаторы митинга, как всегда в подобных случаях склонные к гиперболизации, заявили с трибуны сначала о том, что на площади собрались 20000 тысяч человек, а затем увеличили количество до 50000. Полиция своего окончательного слова пока не сказала, но, судя по фотографиям в социальных сетях, эту цифру следует разделить как минимум на десять.

С трибуны кто только не выступал! Зампредседателя партии «Платформа Достоинство и правда» (DA) Александр Слусарь обвинил в попытках провоцирования гражданского конфликта в стране и стремлении узурпировать власть действующего президента Игоря Додона и потребовал его немедленного ухода с поста (согласитесь, странно, с учетом того, что меньше чем через три недели вступает в должность Майя Санду), а заодно роспуска правительства и парламента. Кстати, сам лидер Платформы DA Андрей Нэстасе на площади не появился. Слусарь призвал всех участников протеста также выйти на митинг 10 декабря, в день когда Конституционный суд должен высказаться по поводу окончательных итогов выборов президента, чтобы потребовать немедленной отставки правительства.

Заместитель Майи Санду по партии Игорь Гросу заявил: «Мы победили в этой борьбе, рискуя своими семьями. А этот «кулек» (имеется в виду Игорь Додон) не умеет достойно проигрывать! Эта победа стала возможной благодаря всем – «Нашей партии», Платформе «Достоинство и правда», Партии национального единства, Демпартии всем, кто понял, что Додон и Шор – это два бандита».

Октавиан Цыку, лидер Партии народного единства, затянул старую песню: «Причина проблем – не Додон, а Россия Путина. А единственное избавление от этого влияния – присоединение вместе с Румынией к ЕС».

Его поддержал еще один знатный унионист Дорин Киртоакэ: «Посмотрите, за Прутом лучше жизнь в ЕС и НАТО, а у нас по-прежнему плохо. А Додон похож на Чаушеску. Он может повторить судьбу румынского диктора или судьбу Плахотнюка… У нас 30 лет нет независимости, а у нас ее украли».

Вероника Рошка, депутат от Партии «Действие и солидарность», которую все еще возглавляет Майя Санду, призналась, что это именно она сломала микрофоны в парламенте. Следовательно, секретариат парламента, который получил от спикера Зинаиды Гречаный задание установить, кто именно нанес значительный ущерб имуществу законодательного органа, может прекратить поиски: госпожа Рошка сделала публичную явку с повинной. Депутат заявила: «Достоинство людей измеряется энергией, и то, что вы делаете, не остановить! То, что вы прочувствовали, что достоинство народа не продается, это свято».

Намеревались присоединиться к протестам и фермеры, которые считают, что правительство не справляется с существующим кризисом (о том, что уже выплачиваются и в бюджете следующего года предусмотрены компенсации тем, кто пострадал от засухи, забыли?), и требуют, чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%. Аграрии направлялись в Кишинев на своей технике, но полиция не позволила им проехать в центр города. Представитель фермеров Василий Мырзенко объявил: «Мы будем стоять у въезда в Кишинев до объявления досрочных парламентских выборов. Мы привезем самые мощные тракторы сюда, ближе к парламенту, потому что, как мы подозреваем, потребуется больше лошадиных сил, чтобы вырвать их из мест в парламенте». Интересно было бы узнать, сколько стоит дизтопливо для одного трактора на дорогу, скажем, от Унген для Кишинева, и кто оплатил горючее? За чей, так сказать, счет банкет? И что выиграют фермеры от досрочных выборов? У них ирригационные системы появятся или новые рынки сбыта на льготных условиях откроются? Никаких пояснений на этот счет с трибуны не прозвучало.