Участников «консультаций с гражданами» хватило чуть больше, чем на два часа

Митинг, громко названный «консультациями с гражданами», продлился примерно два с четвертью часа. Несмотря на неоднократные призывы к участникам беречь свое здоровье ни о каком соблюдении мер безопасности и речи не было.

Среди собравшихся были в основном люди старшего возраста, а в руках у них были плакаты самого разного содержания – от «Парламент в отставку», «Долой правительство!» до «Требуем голову Додона».

Завершился митинг единогласным принятием резолюции, составленной в явно угрожающем тоне: участники протеста (ни о каких «консультациях с гражданами» уже не упоминается) требуют распустить правительство и парламент, организовать досрочные парламентские выборы, аннулировать все принятые 4 декабря фракциями ПСРМ и партии «Шор» законы, в том числе и закон о переподчинении Службы информации и безопасности. «Если правящая коалиция ПСРМ-партия «Шор» не выполнит наши требования, мы оставляем за собой право предпринимать все конституционные меры, чтобы помешать узурпации власти», — говорится в резолюции.

В том-то вся и штука, что никаких конституционных мер для роспуска парламента и отставки правительства на данный момент не существует. Потому и пытаются добиться этого совершенно неконституционными силовыми методами. Это прекрасно понимает, в том числе, и господин Гросу, который после оглашения резолюции снова взял слово: «Этот протест – последнее предупреждение. Если парламент не аннулирует все эти бандитские законы, то в следующий раз мы будем протестовать так, что они оглохнут».

Кстати, к концу митинга правоохранительные органы обнародовали окончательные данные о количестве участников – 5000 человек. А те, кто называет другие цифры, просто выдают желаемое за действительное. Из этого следует, что большинство пара ушло на свисток.