Майя Санду пытается все свалить с больной головы на здоровую

В ходе митинга перед собравшимися выступила Майя Санду. Пытаясь представить себя пламенным трибуном (что, впрочем, ей ни разу не удавалось, несмотря на неоднократные попытки – характер явно не тот), она заявила:

«Дорогие сограждане, коррупция – это смертельная угроза для нас всех: и для Кишинева, и для Бельц. Страна задыхается. Все те, кто зарабатывает на гражданах Молдовы, объединились. Мы хотим, чтобы Молдова уверенно шагнула в будущее, стала сильным государством, в котором воры получают по заслугам, а люди живут в мире и согласии».

Забыла Майя Григорьевна, правда, объяснить, почему такие проблемы должны решаться на площади в разгар пандемии, а не там, где полагается – в законодательном органе и правоохранительных структурах.

Вспомнила новоизбранный глава государства и о русскоязычных жителях Молдовы, а это не много, не мало – треть населения страны. Госпожа Санду, не отрывая взгляда от бумажки, зачитала свое обращение по-русски: «Это не идеологический протест, это протест граждан!». Обращение, кстати, заняло даже не десятую, а примерно сотую долю всего времени выступления.

Кого, интересно, Санду хочет обмануть? Разве не законопроекты, касающиеся роли русского языка, послужили одним из поводов для организации протеста? Разве не называл ее заместитель по партии Игорь Гросу жителей Приднестровья и Гагаузии сепаратистами? Разве не высказывалась она сама в открыто враждебном тоне о России и отношениях с этой важной для Молдовы дружественной страной?

Лицемерно заявляя о том, что радеет о благе народа, разве не выступила госпожа Санду и ее однопартийцы против законопроекта государственного бюджета, в котором предусмотрены и повышение зарплат бюджетникам, и двойная индексация пенсий, и увеличение пособий и компенсаций? Это называется заботой о благе народа?

И, наконец, чего стоят призывы к участникам митинга беречь себя и соблюдать меры предосторожности, когда прямо перед трибуной толпа народа плевать хотела на любые меры предосторожности. Если через два-три дня нас ждет безумный всплеск заболеваемости, кто возьмет на себя ответственность за это – новоизбранный президент?