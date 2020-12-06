Новоизбранный президент в условиях все возрастающего числа инфицированных собрала в центре столицы толпы народа

Новоизбранный президент Майя Санду, еще не вступив в должность, выводит народ на протесты. Сегодня уже второй за неделю митинг в центре Кишинева опять парализовал движение на бульваре Штефана чел Маре.

Санду заявила, что приглашает людей на «консультации с гражданами, чтобы остановить попытку узурпации власти со стороны ПСРМ и партии «Шор». В повестке дня также требование проведения досрочных парламентских выборов.

Снимки с дрона показывают, что на площади Великого Национального Собрания перед зданием правительства собрались около трех тысяч человек – по оценкам правоохранительных органов. Большинство протестующих в масках, но ни о какой социальной дистанции речи не идет.