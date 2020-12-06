Специалисты компании «Тепломаш» из Санкт-Петербурга разработали защитный антикоронавирусный шлем для врачей. Изделие снабжено несколькими фильтрами, а также миниатюрным электродвигателем, работающим совершенно бесшумно. Фильтры выполнены из мембранной ткани, аналогичной той, что применяют в аппаратах искусственной вентиляции легких. Она способна задержать практически сто процентов вирусных частиц. Все детали шлема подлежат дезинфекции, поэтому его можно использовать неоднократно.

Преимущество шлема в том, что он позволяет врачу воспользоваться фонендоскопом для того, чтобы прослушать больного, без риска заразиться, что невозможно, например, с защитным экраном. Кроме того, шлем не стесняет свободу действий врача, если ему требуется, например, поправить очки.

Работа инженеров заняла свыше шести месяцев. Устройство постоянно модифицировалось с учетом замечаний врачей, которые на себе испытывали новую разработку. Сейчас идет подготовка документов для регистрации изделия, после чего можно будет начать его промышленное изготовление. Производственные мощности предприятия позволяют снабдить защитным устройством всех российских медиков.

Шлем весит всего семьсот пятьдесят граммов, а стоит в десять раз дешевле зарубежных аналогов, сообщает «МИР 24».