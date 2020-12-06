Воскресенье, 6 декабря 2020, 14:04

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

На Фарерских островах построили подводную автомобильную развязку

На Фарерских островах построили подводную автомобильную развязку
06 декабря
12:26 2020
Версия для печати

На Фарерских островах готова к сдаче в эксплуатацию первая в мире подводная круговая автомобильная развязка. Она находится в тоннеле, предназначенном для соединения между собой трех из восемнадцати островов, входящих в архипелаг. В тоннеле сходятся три отдельные дороги, каждая из которых вольется в круговую развязку. И расположено все это на глубине свыше ста восьмидесяти метров под водой Атлантики.

Длина тоннеля более одиннадцати километров, немногим меньше самого протяженного в мире норвежского подводного тоннеля. Сдача тоннеля в эксплуатацию намечалась на первый квартал следующего года, но строители и дизайнеры управились раньше. Теперь власти Фарер рассчитывают, что сооружение начнет функционировать уже до конца декабря. Тогда жителям островов, чтобы добраться в столицу государства, потребуется преодолеть путь втрое меньший, чем теперь, – всего семнадцать километров вместо нынешних пятидесяти пять, сообщает Hromadske.ua

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,230,00%
EUR20,890,00%
GBP23,160,00%
UAH0,610,00%
RON4,290,00%
RUB0,230,00%

Курсы валют в MDL на 06.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд