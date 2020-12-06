На Фарерских островах готова к сдаче в эксплуатацию первая в мире подводная круговая автомобильная развязка. Она находится в тоннеле, предназначенном для соединения между собой трех из восемнадцати островов, входящих в архипелаг. В тоннеле сходятся три отдельные дороги, каждая из которых вольется в круговую развязку. И расположено все это на глубине свыше ста восьмидесяти метров под водой Атлантики.

Длина тоннеля более одиннадцати километров, немногим меньше самого протяженного в мире норвежского подводного тоннеля. Сдача тоннеля в эксплуатацию намечалась на первый квартал следующего года, но строители и дизайнеры управились раньше. Теперь власти Фарер рассчитывают, что сооружение начнет функционировать уже до конца декабря. Тогда жителям островов, чтобы добраться в столицу государства, потребуется преодолеть путь втрое меньший, чем теперь, – всего семнадцать километров вместо нынешних пятидесяти пять, сообщает Hromadske.ua