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Газета "Кишиневские новости"

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С 7 по 13 декабря в жизнь 2 знаков зодиака ворвется денежное благополучие

С 7 по 13 декабря в жизнь 2 знаков зодиака ворвется денежное благополучие
05 декабря
23:31 2020
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Астрологи уверяют, что представителей двух зодиакальных созвездий на неделе с 7 по 13 декабря ожидает сумасшедший шквал безграничных возможностей, которые обеспечат в первую очередь финансовое благополучие, ну и конечно удовлетворение от того, что денежный поток вы сумели приручить сами. Кто же на ближайшей неделе окажется среди счастливчиков, которым выпадет шанс обеспечить приличный доход ещё до зимних праздников?

ВЕСЫ

Счастье отметится в жизни Весов полосой финансовых успехов. Представители этого знака много трудились в последнее время, но на денежном благополучии это не очень отражалось. Надвигается время больших перемен! Вселенная совершенно заслуженно одарит Весов, выведя их на светлую полосу жизни! Радуйтесь своим успехам!

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