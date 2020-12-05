Воскресный митинг, объявленный президентом Молдовы Санду, может стать бикфордовым шнуром к политическому взрыву в стране

Избранный президент Майя Санду призвала своих сторонников выйти завтра, в воскресенье 6 декабря, на митинг. Об этом она заявила на общественном телеканале М1. Поводом для столь неординарного для главы государства шага послужили, по ее собственным словам, принятые на прошедшей неделе в парламенте законы, якобы угрожающие демократии в стране. При этом Санду говорила о переполненных из-за эпидемии больницах и о том, что врачи не справляются с небывалой нагрузкой.

Почему же избранный, но еще не утвержденный президент, зная о риске неизбежных новых заражений при столпотворении людей, зовет сторонников на площадь?

Неужели она, понимая это, тем не менее, не только не собирается отказываться от тактики уличного метода достижения своих целей, но, наоборот, рассчитывает именно таким способом получить всю полноту власти.

В таком случае, именно Санду пытается совершить госпереворот, в котором она уже обвинила своих оппонентов, потому что в соответствии с Конституцией Молдова – парламентская республика. И президент не может указами, или призывами и митингами заставить депутатов голосовать так, как ему хочется. Однако с помощью «неуправляемой» толпы этот процесс можно подтолкнуть. Тем более, что опыт подобный имеется. Парад так называемых «цветных» революций, сопровождаемый прямой поддержкой извне, прошелся по всем молодым странам, окружающим Россию. И персонажей, стоящих в тени этих процессов отнюдь не интересует, что будет с гражданами этих государств. Им важно лишь полное подчинение политических элит их глобальным планам, в которых главным объектом противостояния значится Россия.

Ну, а поскольку Санду – не просто креатура этого закулисья, а прямое ее порождение, то не удивительно, что ей, как и ее наставникам, совершенно безразлично, сколько народа на митинге заразится страшной болезнью. В конце концов, она четко заявила, что это дело правительства. А президент, тем более еще неузаконенный, тут ни при чем.

В ситуации, когда на законную исполнительную власть будет с улицы давить разъяренная толпа, а больницы до предела забьют больными COVID-19, совершить переворот будет легко, тем более, что легитимность этого действа гарантируют надежные «партнеры» по развитию. Словом, похоже, что отсчет для назначения часа «Х» в Молдове открывается завтра, на, кстати, противозаконном митинге, организуемом избранным 15 ноября президентом Санду.