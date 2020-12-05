В воскресенье в Румынии пройдут парламентские выборы, как и на недавних местных, на них будет строго соблюдаться ряд правил, обусловленных коронакризисом, сообщает «Международное румынское радио».

Гражданам предстоит выбрать в двухпалатный парламент 136 сенаторов и 329 членов Палаты депутатов. Румыны, проживающие за границей, могут голосовать еще и в понедельник. Всего за рубежом открыто 748 избирательных участков. В законодательном органе страны должны заседать 4 представителя от диаспоры и 17 от национальных меньшинств. Избирательный порог для партий 5%. Для союза дух политформирований он увеличивается на 3%. В Румынии конкурируют между собой две основные партии: Социал-демократическая и Национал-либеральная. Немалый вес также имеет Венгерский демократический союз.