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Газета "Кишиневские новости"

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«Действие и солидарность» отправила челобитную в КС Молдовы

05 декабря
21:41 2020
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Представители Партии «Действие и солидарность» попросили Конституционный суд оценить законность поправок,  внесенных парламентом в закон «О Службе информации и безопасности», сообщает ИНФОТАГ.

Депутат Серджиу Литвиненко написал на своей странице в социальных сетях: «Мы обратились в КС с вопросом о неконституционности закона, согласно которому СИБ выведен из-под управления президентом Молдовы. Также мы попросили приостановить действие этого закона до тех пор, пока не будет вынесен вердикт суда», – отметил Литвиненко. Он высокопарно призвал КС «остановить любые отступления от принципов демократии и верховенства закона». Если учесть, что до 2019 года СИБ находился четверть века в подчинении парламента, согласно Литвиненко, все это время нарушались принципы демократии!    

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