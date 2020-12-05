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Газета "Кишиневские новости"

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Одессу лишают русского языка

05 декабря
21:36 2020
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Одесский окружной административный суд признал противоправным решение Одесского областного совета от 2012 года, в котором русскому языку придавался статус регионального, сообщает «Думская».  

Суд объяснил решение тем, что закон «Об основах государственной языковой политики» от 2012 года был признан неконституционным и отменен. Восемь лет назад Верховная рада одобрила законопроект, подготовленный в Партии регионов. Он предполагал придание языку статуса регионального, если его признавало родным более 10 процентов населения. После Майдана, 24 февраля 2014 года Верховная рада проголосовала за отмену принятого двумя годами ранее документа. Инициировал в Одессе судебный процесс активист из Львова Святослав Литинский. До этого он добился отмены для русского языка статуса регионального в Днепропетровской и Донецкой областях.

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