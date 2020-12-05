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Газета "Кишиневские новости"

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Серафим Урекян: Санду опозорилась, еще не вступив в должность

Серафим Урекян: Санду опозорилась, еще не вступив в должность
05 декабря
21:26 2020
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Бывший генеральный примар молдавской столицы Серафим Урекян прокомментировал события последних дней в парламенте.

«То, что сегодня происходит в парламенте, меня не удивляет. Ни чести, ни совести. А все началось с ДПМ, где всегда были продажные пр…тутки. С них и началась история перебежчиков внутри парламента»,- говорит Урекян, отмечая, что Дьяков, Филат, а затем уже и Влад Плахотнюк продавали “всех направо и налево”.

Высказал свое мнение бывший мэр столицы и относительно избранного президента страны: «Что касается Санду, я считаю, что, еще не вступив официально в должность, она уже опозорилась на много лет вперед. Не имея никакого опыта работы, озвучивает то, что никогда не сможет выполнить. Про российские войска в Приднестровье. Кто только об этом не говорил, да на каком уровне! А вопрос стоит замороженным до сих пор. И она решила его срочно решить? Даже не смешно».

Урекян считает, что на ситуацию в Молдове “влияет не Плахотнюк, а его финансы. Санду выполняет все его указания и рулит через его ставленника Канду”.

https://cenzura.md

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