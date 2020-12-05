Много лет исследователи занимаются проблемой восстановления зрения у людей, которые его утратили. И вот теперь исследователи из Нидерландского института нейробиологии изобрели перспективное устройство.

Его уже опробовали на животных. Обезьянам породы макака имплантировали в кору головного мозга пучок, состоящий более чем из тысячи электродов. Они стимулируют область мозга, отвечающую за зрение. А поскольку электродов много, они создают объемное изображение.

Эксперимент это подтвердил. Животные с вживленными электродами сумели распознать различные объекты, не только статичные, но и движущиеся. По мнению ученых, в перспективе можно будет встроить в очки камеру, способную посылать электрические импульсы к имплантам, а те будут активизировать область мозга, ответственную за зрение. В результате человек получит возможность видеть то, что показывает камера, сообщает CNN.