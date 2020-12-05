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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Доктор Комаровский объяснил, какая поза сна полезнее при коронавирусе

Доктор Комаровский объяснил, какая поза сна полезнее при коронавирусе
05 декабря
20:06 2020
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Известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в социальной сети объяснил, как лучше спать людям, у которых обнаружен коронавирус. По словам врача, самая полезная поза в этом случае – на животе.

Дело в том, что при вирусе сильнее всего страдают задние отделы легких. И воздух там застаивается, когда больной спит на спине. А вот если спать на животе, воздухообмен заметно улучшается, состояние пациента, соответственно, тоже. Особенно эффективна такая поза при тяжелом и среднем течении болезни. Вообще же доктор советует спать именно так при любых легочных заболеваниях или при одышке.

Еще Евгений Комаровский рекомендует тучным людям, которым неудобно спать на животе, избавиться от пружин в матрасе, чтобы он стал более плоским, пишет «Вечерняя Москва».     

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