Все знают, что дети, особенно маленькие, боятся уколов. Но и очень многие люди, давно вышедшие из нежного возраста, тоже испытывают страх при виде шприца.

Специалисты из Калифорнийского университета в США открыли эффективное и абсолютное бесплатное и доступное обезболивающее средство. Это… улыбка. Более двухсот тридцати добровольцев приняли участие в эксперименте, в ходе которого им делали инъекции совершенно безопасного физиологического раствора. Испытуемых разделили на три группы: одной предложили искренне улыбаться во время укола, второй – изображать натянутую улыбку, а третьей сохранять серьезность. Потом участников эксперимента спросили о том, что они испытывали.

Испытуемые из первых двух групп ответили, что ощущали не такую уж сильную боль от инъекции, а люди из третьей группы признались, что им было очень больно. К тому же у членов первой группы пульс был менее учащен, чем у всех остальных.

Ученые сделали вывод, что улыбка, даже не искренняя, способна снизить болевые ощущения примерно на сорок процентов. Это бесплатное и доступное любому человеку обезболивающее средство может сильно облегчить жизнь пациентам, которым приходится получать много инъекций, сообщает Naked-science.