Суббота, 5 декабря 2020, 21:50

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Боитесь уколов? Улыбайтесь!

Боитесь уколов? Улыбайтесь!
05 декабря
19:36 2020
Версия для печати

Все знают, что дети, особенно маленькие, боятся уколов. Но и очень многие люди, давно вышедшие из нежного возраста, тоже испытывают страх при виде шприца.

Специалисты из Калифорнийского университета в США открыли эффективное и абсолютное бесплатное и доступное обезболивающее средство. Это… улыбка. Более двухсот тридцати добровольцев приняли участие в эксперименте, в ходе которого им делали инъекции совершенно безопасного физиологического раствора. Испытуемых разделили на три группы: одной предложили искренне улыбаться во время укола, второй – изображать натянутую улыбку, а третьей сохранять серьезность. Потом участников эксперимента спросили о том, что они испытывали.

Испытуемые из первых двух групп ответили, что ощущали не такую уж сильную боль от инъекции, а люди из третьей группы признались, что им было очень больно. К тому же у членов первой группы пульс был менее учащен, чем у всех остальных.

Ученые сделали вывод, что улыбка, даже не искренняя, способна снизить болевые ощущения примерно на сорок процентов. Это бесплатное и доступное любому человеку обезболивающее средство может сильно облегчить жизнь пациентам, которым приходится получать много инъекций, сообщает Naked-science.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,230,00%
EUR20,89+0,02%
GBP23,160,00%
UAH0,610,00%
RON4,290,00%
RUB0,230,00%

Курсы валют в MDL на 05.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд