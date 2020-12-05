Международная группа ученых из США, Германии и России в результате исследования выяснила, что даже стойкую ремиссию онкологических заболеваний способен прервать гормон стресса норадреналин. Из-за этого возникают рецидивы, которые нередко приводят к смерти.

Эксперимент на лабораторных мышах продемонстрировал: чем выше уровень этого гормона у животных, тем быстрее выделяются воспалительные белки, способные вызвать возникновение новых злокачественных образований. Кроме того, были проанализированы истории болезни восьмидесяти пациентов, которым провели операцию по поводу рака легких. Обнаружилась совершенно прямая взаимосвязь: высокая концентрация таких белков увеличивала вероятность рецидива болезни в ближайшие три года, и чем выше был их уровень, тем скорее происходило возвращение болезни.

Ученые сделали предположение, что эффективными могут оказаться бета-блокаторы – препараты, препятствующие негативному воздействию на сердце гормонов стресса адреналина и норадреналина. По крайней мере, в случае с мышами был достигнут положительный результат – прием этих медикаментов не позволил активизироваться раковым клеткам, сообщает РИА «Новости».