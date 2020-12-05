Суббота, 5 декабря 2020, 21:50

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Гормон стресса пробуждает раковые клетки

Гормон стресса пробуждает раковые клетки
05 декабря
19:31 2020
Версия для печати

Международная группа ученых из США, Германии и России в результате исследования выяснила, что даже стойкую ремиссию онкологических заболеваний способен прервать гормон стресса норадреналин. Из-за этого возникают рецидивы, которые нередко приводят к смерти.

Эксперимент на лабораторных мышах продемонстрировал: чем выше уровень этого гормона у животных, тем быстрее выделяются воспалительные белки, способные вызвать возникновение новых злокачественных образований. Кроме того, были проанализированы истории болезни восьмидесяти пациентов, которым провели операцию по поводу рака легких. Обнаружилась совершенно прямая взаимосвязь: высокая концентрация таких белков увеличивала вероятность рецидива болезни в ближайшие три года, и чем выше был их уровень, тем скорее происходило возвращение болезни.

Ученые сделали предположение, что эффективными могут оказаться бета-блокаторы – препараты, препятствующие негативному воздействию на сердце гормонов стресса адреналина и норадреналина. По крайней мере, в случае с мышами был достигнут положительный результат – прием этих медикаментов не позволил активизироваться раковым клеткам, сообщает РИА «Новости».      

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,230,00%
EUR20,89+0,02%
GBP23,160,00%
UAH0,610,00%
RON4,290,00%
RUB0,230,00%

Курсы валют в MDL на 05.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд