Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 5 декабря 99606 излечившихся
05 декабря
19:26 2020
На сегодняшний день в стране 99606 человек прошли лечение и 2403 умерли от инфекции COVID-19. На 5 декабря в Молдове подтверждены 115557 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 8088 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 30283 человека находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3725 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 269 в крайне тяжелом состоянии (54 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).