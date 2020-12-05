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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 5 декабря 99606 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 5 декабря 99606 излечившихся
05 декабря
19:26 2020
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На сегодняшний день в стране 99606 человек прошли лечение и 2403 умерли от инфекции COVID-19. На 5 декабря в Молдове подтверждены 115557 случаев заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 8088 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 30283 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3725 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 269 в крайне тяжелом состоянии (54 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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