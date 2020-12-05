На сегодняшний день в стране 99606 человек прошли лечение и 2403 умерли от инфекции COVID-19. На 5 декабря в Молдове подтверждены 115557 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 8088 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 30283 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3725 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 269 в крайне тяжелом состоянии (54 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).