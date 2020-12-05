В течение прошедшего дня, 5 декабря, зарегистрированы еще 19 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 73-летняя женщина из Бельцкого муниципия, 72-летний мужчина из Кишинева, 63-летняя женщина из района Дрокия, 79-летний мужчина из Тараклийского района, 45-летняя женщина из Сынжерейского района, 72-летний мужчина из Кишинева, 69-летний мужчина из Рышканского района, 70-летний мужчина из Кишинева, 68-летний мужчина из муниципия Бельцы, 71-летний мужчина из Кишинева, 71-летний мужчина из Кишинева, 80-летний мужчина из Теленештского района, 69-летняя женщина из Кишинева, 64-летняя женщина из Кишинева, 72-летний мужчина из Кишинева, 46-летний мужчина из Кишинева, 49-летний мужчина из Кишинева, 75-летний мужчина из Кишинева, 66-летний мужчина из района Дрокия, 71-летний врач из Кишинева. На вечер 5 декабря 99606 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2403 человека умерли от инфекции.