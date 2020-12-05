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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Разработан материал для «печати» продуктов питания на 3D-принтере

Разработан материал для «печати» продуктов питания на 3D-принтере
05 декабря
19:16 2020
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Сегодня на 3D-принтерах печатают практически все – от стройматериалов до искусственных человеческих органов. Скоро таким образом будут и продукты питания изготавливать.

По крайней мере, международная группа инженеров-пищевиков из Бразилии и Франции разработала способ получения специального геля из натурального сырья, который может служить «чернилами» для такой 3D-печати.

В качестве сырья для геля использовали модифицированный крахмал из маниоки (это клубнеплодное растение культивируется в тропиках) и пшеницы. В ходе испытаний с помощью геля успешно «напечатали» объемные объекты.

Как считают разработчики, такие «чернила» найдут применение не только в пищевой промышленности. Они пригодятся и для производства биомедицинских изделий – к примеру, капсул с лекарственными препаратами, сообщает EurekAlert.   

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