Сегодня на 3D-принтерах печатают практически все – от стройматериалов до искусственных человеческих органов. Скоро таким образом будут и продукты питания изготавливать.

По крайней мере, международная группа инженеров-пищевиков из Бразилии и Франции разработала способ получения специального геля из натурального сырья, который может служить «чернилами» для такой 3D-печати.

В качестве сырья для геля использовали модифицированный крахмал из маниоки (это клубнеплодное растение культивируется в тропиках) и пшеницы. В ходе испытаний с помощью геля успешно «напечатали» объемные объекты.

Как считают разработчики, такие «чернила» найдут применение не только в пищевой промышленности. Они пригодятся и для производства биомедицинских изделий – к примеру, капсул с лекарственными препаратами, сообщает EurekAlert.