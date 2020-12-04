Об этом в социальной сети написала депутат ПСРМ Адела Рэйляну. К такому выводу она пришла после того, как на странице ПДС в фейсбуке появилось объявление с призывом выйти на митинг в защиту земельного участка Республиканского стадиона.

«Большинство граждан в четверг недоумевали по поводу протестов перед парламентом, как и относительно агрессии депутатов ПДС, которые вырывали микрофоны, ломали оборудование, лили воду, толкались и дрались. Майя Санду – уже избранный президент и никто не собирается забирать у нее мандат. Настоящая причина агресси была другой.

“Украли аэропорт, теперь воруют стадион!”, – говорят в ПДС. Так что настоящая причина, почему Майя Санду выводит людей на протесты во время эпидемии, когда ежедневно регистрируются рекорды по заболеваемости COVID-19, – защита земельного участка Республиканского стадиона, который был передан предыдущими властями Соединенным Штатам для строительства нового посольства. Эта чистая правда, о которой говорили и в четверг, только многие делали это шепотом, написала Адела Рэйляну.

Депутат-социалист напомнила Майе Санду о том, что именно лидер ПДС в бытность министром в правительстве Лянкэ проголосовала за концессию Международного кишиневского аэропорта. Адела Рэйляну опубликовала видеоматериал, который подтверждает вышесказанное.

«ПДС обвиняет социалистов в краже аэропорта? Вранье! Социалисты были теми, кто протестовал пока Майя Санду и ее коллега из ЛДПМ Вячеслав Негруца, которого она хочет назначить советником президента, голосовали за концессию Кишиневского международного аэропорта», – написала депутат.

В заключение Адела Рэйляну призвала граждан не поддаваться манипуляции тех, кто отдал аэропорт, а теперь призывает встать на защиту земельного участка, переданного другому государству.

«Берегите себя и здоровье ваших близких. А политики, если у них есть проблемы, пусть решают их путем диалога. Именно для этого их выбрали, а не для того, чтобы провоцировать дестабилизацию и хаос», – заключила депутат.

Видео:https://www.facebook.com/100000798967721/videos/3501219636581301/