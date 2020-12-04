На сегодняшний день в стране 98276 человек прошли лечение и 2383 умерли от инфекции COVID-19. На 4 декабря в Молдове подтверждены 113829 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 7874 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 30928 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3759 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 267 в крайне тяжелом состоянии (51 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).