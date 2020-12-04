В течение прошедшего дня, 4 декабря, зарегистрированы еще 20 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 57-летняя женщина из Сынжерейского района, 53-летний мужчина из района Штефан-Водэ, 82-летняя женщина из Кишинева, 64-летний мужчина из Оргеевского района, 68-летняя женщина из муниципия Бельцы, 68-летний мужчина из Единецкого района, 71-летняя женщина из Флорештского района, 69-летний мужчина из Криулянского района, 71-летний мужчина из Единецкого района, 66-летний мужчина из Резинского района, 70-летний мужчина из Леовского района, 65-летний мужчина из Кишинева, 49-летний мужчина из Кишинева, 62-летний мужчина из Кишинева, 78-летняя женщина из Кишинева, 65-летний мужчина из Бельц, 53-летний мужчина из района Штефан-Водэ, 83-летний мужчина из Кишинева, 69-летний мужчина из Кишинева, 63-летняя женщина из района Дрокия, 69-летний мужчина из района Хынчешть. На вечер 4 декабря 98276 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2383 человека умерли от инфекции.