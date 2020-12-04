ПСРМ требует от депутатов ПДС отремонтировать за собственный счет имущество, поврежденное ими в парламенте. Вице-председатель законодательного органа Влад Батрынча напомнил, что из-за варварского поведения представителей правой оппозиции было повреждено электронное оборудование в зале пленарных заседаний.

«Мы сожалеем, что стали свидетелями этого плохого спектакля, варварского поведения и уничтожения общественного имущества. Считаем, что средства должны быть возмещены за счет тех, кто совершил поломки», – сказал депутат ПСРМ Влад Батрынча.

Напомним, что в ходе вчерашнего заседания парламента депутаты заблокировали трибуну, вырвали микрофоны, а председатель фракции ПДС Игорь Гросу вылил на дорогостоящее оборудование воду. В результате уничтожен весь электронный блок, размещенный на столе спикера парламента.