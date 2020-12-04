Был сломан микрофон спикера, испорчена дорогостоящая техника. Как отметил генеральный секретарь парламента Адриан Албу, по предварительным подсчётам сумма ущерба составляет около 60 тысяч леев. Спикер попросила определить виновных. «Если так будет продолжаться, нам скоро снова негде будет работать, будем искать здание в аренду. Мы экономим не для того, чтобы кто-то издевался над этим», – сказала Зинаида Гречаный. Ранее Влад Батрынча предложил удержать эти деньги из зарплат виновников.