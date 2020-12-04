Такого мнения придерживается правозащитница, адвокат Алина Палий.

Мы все понимаем, что одним из результатов всплеска количества зараженных COVID-19 в последнее время стали прошедшие президентские выборы и предшествующая им предвыборная кампания.

Многие понимали это, но желание изменений одолело инстинкт самосохранения и люди в самый разгар пандемии вышли и изъявили свою волю и в первом, и во втором туре голосования.

Результаты выборов показали позицию народа, и нет никакого здравого смысла подставлять в очередной раз здоровье людей под риск заражения коронавирусом. А дальнейшая «борьба» между политиками должна проводиться процедурными методами с использованием главного оружия – профессионализма и опыта команды.

По тому, что мы наблюдаем в последние дни, становится понятным, что ни цирковые представления, устраиваемые парламентариями в стенах парламента, ни хороводы политиков вокруг парламента не призовут к здравому смыслу парламентариев ни правого, ни левого толка.

Единственный гарантированный результат, который следует ожидать к концу следующей недели — это еще больший всплеск случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

И если Covid-19 затронет кого-то из организаторов этих массовых мероприятий, то, уж поверьте, для них будут обеспечены и места в больницах, и качественное лечение на дому. В отличие от рядовых протестующих, которые откликнутся на призыв и примут участие в организуемых митингах.

И судя по ситуации в наших больничных учреждениях, большинство из тех, которые попадут в сводку ближайшей недели как положительно тестированные, услышат: «мест в больницах нет, мы не можем вас забрать, лечитесь дома».

А «лечитесь дома» это еще и означает, что лечение каждый полностью покрывает за свой личный счет, стоимость которого в несколько раз превышает размер месячной пенсии многих наших пенсионеров.

Более того, к сожалению, за весь период пандемии мы так и не увидели ни одного должностного или ответственного лица, привлеченного к ответственности за несоблюдение мер по профилактике, предупреждению и/или борьбе с эпидемическими заболеваниями, однако же мы знаем о тысячах выписанных штрафов в отношении рядовых граждан.

Так же, как и после митингов, организованных Игорем Додоном в канун выборов, так же, как и после митинга, намеченного Майей Санду в это воскресенье, уж поверьте, никто не понесет ответственность за то, что умышленно создали очаг массового заражения людей.

Из той повестки дня, которая станет целью проведения акции протеста, уже понятно, что во главу угла поставлены собственные амбиции и деление кресел и полномочий, но никак не забота о выходе из кризисной ситуации или борьбе с пандемией.

Более того, нет никакой логики созывать людей со всей республики и проводить митинги перед зданием парламента в воскресный день, когда кроме охраны в этом здании никого не будет.