ПСРМ требует отменить закон, по которому выплата долга за банковское мошенничество перекладывается на плечи граждан

Депутаты ПСРМ предлагают аннулировать закон, который предусматривает выплату долга, возникшего вследствие кражи миллиарда, на плечи граждан. Социалист Петру Бурдужа представил сегодня законодательную инициативу, которую уже зарегистрировал в парламенте.

«В 2016 году во времена правительства Филипа имела место быть деликатная процедура, касающаяся гарантирования обязательств со стороны государства. Вчера мы видели, как ДПМ и PRO Moldova говорили о дестабилизации. Правительство Филипа взяло на себя ответственность, и это обязательство гарантировать возмещение украденного миллиарда было возложено на бюджет, то есть на граждан. Сумма в 13,5 млрд леев с годовым процентом превратилась в 25 млрд леев. ПСРМ предлагает аннулировать закон об эмиссии облигаций, проистекающих от госгарантий. Мы выдвигаем эту инициативу и требуем ее рассмотрения. Думаю, что и депутаты ACUM также поддержат этот проект. Это в интересах граждан», – объяснил Бурдужа.