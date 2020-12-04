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Газета "Кишиневские новости"

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Соединенные Штаты обиделись на Республику Молдова

04 декабря
17:16 2020
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На странице посольства США в социальных сетях появилось сообщение, в котором дипломатическое представительство критикует парламент, принявший решение не продавать в Кишиневе Штатам территорию бывшего Республиканского стадиона.

«Эта отмена нарушает обязательное двустороннее соглашение, нарушает международное право и негативно влияет на отношения США и Молдовы», – говорится в документе. В нем также отмечается, что «США разочарованы и критикуют принятие… закона, отменяющего Закон №151 от 2018 года, который разрешил продажу территории бывшего Республиканского стадиона Соединенным Штатам для строительства нового здания посольства». В возведение объекта предлагалось вложить около 250 миллионов долларов. Еще летом этого года правительство Иона Кику приостановило процедуру продажи земельного участка. Обычно если США кого-то обвиняют в нарушении международного права, через некоторое время провинившегося демократизируют бомбардировщиками.

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